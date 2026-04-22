Sequestrano un uomo nel suo furgone e poi chiamano la polizia per incastrarlo di furto | due arrestati a Roma

A Roma, in zona Ottavia, due persone hanno sequestrato un uomo all’interno di un furgone, poi hanno chiamato le forze dell’ordine accusandolo di furto. La polizia ha intercettato la telefonata e ha individuato il luogo del sequestramento. Gli agenti sono entrati in azione e hanno liberato l’uomo, arrestando i due responsabili. Le indagini continuano per chiarire i dettagli dell’episodio.

A Roma, in zona Ottavia, lo avrebbero rinchiuso in un furgone e per poi accusarlo del furto. La polizia scopre il piano: erano loro a sequestrarlo.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Roma: furto da 30 mila euro in negozio di ottica a San Lorenzo, due ladri arrestati dopo la fugaDue individui sono stati arrestati a Roma dopo aver rubato fotocamere e obiettivi per un valore complessivo di 30. Furto a una turista nel centro di Catania: arrestati due giovani, uno minorenneABBONATI A DAYITALIANEWS Il telefono strappato mentre consultava la mappa della città Una turista spagnola in visita a Catania è stata vittima di un... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Vittime della loro stessa trappola: sequestrano un uomo e tentano di incastrarlo, ma il piano si trasforma in un boomerang. Due arresti della Polizia di Stato. - Questura di Roma | Polizia di Stato; Roma, sequestrano un uomo e... chiamano il 112: la trappola si ritorce contro di loro, arrestati; Prima Porta, scoperto deposito della droga per 2 milioni e mezzo di euro (video); Arcugnano, rapina nella villa dell’ex senatore Alberto Filippi: sequestrato per un'ora. Sequestrano un uomo nel suo furgone e poi chiamano la polizia per incastrarlo di furto: due arrestati a RomaA Roma, in zona Ottavia, lo avrebbero rinchiuso in un furgone e per poi accusarlo del furto. La polizia scopre il piano: erano loro a sequestrarlo. Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo ... fanpage.it Roma, sequestrano un uomo e... chiamano il 112: la trappola si ritorce contro di loro, arrestatiSperavano di farsi giustizia da soli, ma sono finiti in manette con l'accusa gravissima di sequestro di persona. Una notte di follia e violenza quella vissuta in zona Ottavia, a Roma, dove ... leggo.it Pirateria. Gli Stati Uniti sequestrano una nave iraniana nel Golfo di Oman L’Osservatore Romano x.com Gli americani abbordano e sequestrano un mercantile battente bandiera iraniana. Teheran denuncia “atti di pirateria” e la tregua appare già in bilico. #ISPIDailyFocus: https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/tregua-in-bilico-dal-libano-al-golfo-235833 - facebook.com facebook