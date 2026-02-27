Una donna anziana cammina lungo un marciapiede, con una borsa gialla a tracolla, quando viene avvicinata da un uomo egiziano, irregolare e senza fissa dimora, che le strappa la borsa e scappa. La polizia ha fermato un sospetto che corrisponde alle descrizioni fornite, legato a una serie di rapine simili avvenute nella zona. L’uomo è stato condotto in commissariato per gli accertamenti.

Sono almeno tre le rapine accertate portate a termine dal 26enne nordafricano, intercettato dagli agenti mentre puntava altre donne in età avanzata alla fermata del bus Una signora in età avanzata cammina serenamente sul marciapiede, con sé ha una borsa gialla dove probabilmente ci sono gli acquisti della giornata. La situazione appare tranquilla, senza criticità, fino a quando alle sue spalle non sopraggiunge un uomo che cammina a passo spedito per raggiungerla e, quando ci riesce, la butta a terra. C’è una breve colluttazione, la donna rimane a terra e l’uomo scappa, fermandosi a raccogliere qualcosa che gli è sfuggito di mano. Questa è la sequenza di immagini che sono state registrate da una telecamera di sorveglianza di Milano lo scorso 29 gennaio, che hanno contribuito a far arrestare il malvivente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Egiziano, irregolare e senza fissa dimora: chi è il rapinatore seriale di anziane fermato dalla polizia

Milano banlieue, arrestato 26enne egiziano senza fissa dimora per rapine ai danni di anziani, 3 i furti a gennaio - VIDEOLe indagini hanno collegato il 26enne a tre episodi avvenuti a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro.

Donna decapitata a Scandicci, il fermato è un 30enne senza fissa dimora(Adnkronos) – E' un trentenne marocchino, senza fissa dimora, l'autore "gravemente indiziato" dell'omicidio di Silke Sauer, cittadina tedesca di 44...

Temi più discussi: Ripreso da telecamere mentre rapina anziana a Milano: arrestato egiziano; Rapinava donne in strada: fermato 26enne diventato l'incubo delle anziane; Milano, fermato rapinatore seriale di donne anziane: a gennaio ne aveva aggredite tre, inchiodato dai filmati delle telecamere; Rimpatrio per tre stranieri irregolari e condannati: prosegue l'attività della polizia di stato di Bergamo.

Ripreso dalle telecamere mentre rapina un'anziana a Milano: arrestato egiziano(LaPresse) La Polizia di Stato di Milano ha eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un cittadino egiziano di 26 anni, senza fissa dimora e irregolare sul territorio ... ilmattino.it

Rapinava donne sole e anziane buttandole a terra: tre colpi messi a segno fra via Bezzi e piazza Napoli, 26enne arrestatoNel mirino tre pensionate di 70, 67 e 77 anni. Il giovane egiziano senza fissa dimora fermato vicino a una fermata del bus di via Santa Rita da Cascia mentre si aggirava con fare sospetto alla ricerca ... ilgiorno.it

In manette un 18enne egiziano, irregolare sul territorio nazionale #Napoli - facebook.com facebook