Causa un incidente e scappa | denunciato

Un uomo ha causato un incidente in via Battisti mentre viaggiava contromano e, dopo aver colpito un'auto all’incrocio con via Dante, è fuggito a piedi. La sua condotta ha messo in pericolo altri automobilisti e pedoni presenti sul luogo. La polizia ha avviato le indagini per identificare il responsabile e recuperare eventuali prove. La scena dell’incidente resta sotto osservazione mentre proseguono le ricerche.
Viaggiava in contromano in via Battisti, arrivato all’incrocio con la via Dante ha provocato un incidente stradale, poi è scappato a piedi. Il pirata della strada è stato identificato, rintracciato e denunciato per omissione di soccorso, dalla Polizia locale del comando unico Nerviano-Pogliano Milanese. Si tratta di un 50enne italiano che guidava con una patente revocata dal 2019. È successo sabato sera a Pogliano Milanese, intorno 20.30. La Fiat 500 uscita in contromano da via Battisti si è scontrata con un’altra macchina che stava percorrendo via Dante. L’impatto è stato violento, l’auto è stata scaraventata sulla corsia opposta scontrandosi frontalmente con un altra auto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

