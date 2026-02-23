Un uomo ha causato un incidente in via Battisti mentre viaggiava contromano e, dopo aver colpito un'auto all’incrocio con via Dante, è fuggito a piedi. La sua condotta ha messo in pericolo altri automobilisti e pedoni presenti sul luogo. La polizia ha avviato le indagini per identificare il responsabile e recuperare eventuali prove. La scena dell’incidente resta sotto osservazione mentre proseguono le ricerche.

Viaggiava in contromano in via Battisti, arrivato all’incrocio con la via Dante ha provocato un incidente stradale, poi è scappato a piedi. Il pirata della strada è stato identificato, rintracciato e denunciato per omissione di soccorso, dalla Polizia locale del comando unico Nerviano-Pogliano Milanese. Si tratta di un 50enne italiano che guidava con una patente revocata dal 2019. È successo sabato sera a Pogliano Milanese, intorno 20.30. La Fiat 500 uscita in contromano da via Battisti si è scontrata con un’altra macchina che stava percorrendo via Dante. L’impatto è stato violento, l’auto è stata scaraventata sulla corsia opposta scontrandosi frontalmente con un altra auto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Incidente a Milano, anziano di 84 travolge una ragazza e scappa: denunciatoUn uomo di 84 anni ha investito una ragazza a Milano e si è allontanato senza prestare aiuto.

Con la Mercedes a noleggio scappa dopo l'incidente, "pirata" denunciato: sulla patente 0 puntiUn uomo scappa con una Mercedes a noleggio dopo aver causato un incidente a Seveso, sperando di sfuggire alle conseguenze.

Fabrizio Corona fermato dal benzinaio da un fan che chiede un saluto

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Causa un incidente e scappa: rintracciata e denunciata per omissione di soccorso; Incidente mortale a causa di una valanga; Causa un incidente e scappa: denunciato; Causa un incidente e fugge: trovata dopo dieci giorni e denunciata per omissione di soccorso.

Incidente A1 adesso: traffico bloccato e 6 km di coda verso FirenzeIncidente A1 adesso? Resta aggiornato sullo stato del traffico e sulle chiusure dell'autostrada Milano - Napoli grazie ai servizi online. sicurauto.it

Causa un incidente e scappa: rintracciata e denunciata per omissione di soccorsoQuartu Ragazza 25enne individuata e denunciata dai carabinieri per omissione di soccorso dopo aver causato un incidente ed essere scappata senza fermarsi. La vicenda ha avuto inizio la sera del 13 feb ... msn.com

Causa un incidente e scappa: rintracciata e denunciata per omissione di soccorso Quartu, la giovane donna è stata identificata dalle immagini di videosorveglianza - facebook.com facebook

Linea 15 limitata in corso Tortona angolo corso Belgio. Causa incidente in corso Belgio. Inseriti bus sostitutivi nel tratto corso Tortona piazza Coriolano. x.com