Famiglia con due minori costretta a vivere per strada dopo un crollo | si cerca casa in affitto

Una famiglia con due minori si trova senza una sistemazione stabile da circa un mese, vivendo per strada durante le ore diurne e trovando rifugio in un dormitorio durante la notte. La situazione si è aggravata a seguito di un crollo che ha reso inagibile la loro abitazione. Attualmente si cercano soluzioni abitative in affitto per garantire un alloggio sicuro ai genitori e ai bambini.

SAN PIETRO VERNOTICO – Da quasi un mese senza casa, con due bambini, costretti a vivere per strada durante il giorno e a rifugiarsi in un dormitorio solo di notte. È la situazione che sta vivendo una famiglia di origine africana – madre, padre, un bambino di cinque anni e una ragazza di dodici –.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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