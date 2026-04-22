Sentirlo sulla pelle la Cattolica e l' arte di camminare nei panni altrui
Una figura si muove con passo sicuro tra i corridoi del campus piacentino della Cattolica. Si chiama Axia ed è un cane addestrato, riconoscibile per la sua presenza silenziosa e serena. La sua attività consiste nel passeggiare tra studenti e visitatori, mantenendo sempre un atteggiamento calmo e controllato, in un ambiente universitario frequentato da molte persone.
Si chiama Axia. Si aggira attenta e tranquilla tra i corridoi del campus piacentino della Cattolica con quella calma assoluta che solo i cani addestrati sanno tenere nei luoghi affollati. Chi la incrocia si ferma, abbassa la voce, sorride. Lei non si distrae. Ha un lavoro da fare.Axia è il cane.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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