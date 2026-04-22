Sempre

Questa notte, in un contesto che sembra tra il reale e l’onirico, si sono susseguite immagini suggestive e momenti di tensione. Un’ombra ha danzato in modo sensuale, creando un’atmosfera intensa e carica di emozioni. Le scene si sono svolte in modo apparentemente spontaneo, senza riferimenti a eventi specifici o coinvolgimenti di persone note. La narrazione si concentra sulle sensazioni e sulle immagini evocative di un’immagine notturna e misteriosa.

Vincenzo Calafiore 22 Aprile 2026 Udine F.V.G.Italy “ Vai a spiegare. Vai a spiegare il mare! Vallo a spiegare che per noi gente di mare il solo guardarlo è già tutto! “ Vincenzo Calafiore Cominciano le visioni: nel buio di questa notte gitana un’ombra danza flamenco, sensuale più che mai. Vado all’incontro, al sogno, al luogo della passione. Dopo una notte così non sei più lo stesso, le tue idee sul tempo e la distanza cambiano. La velocità è un’andatura esasperante per un uomo di questo millennio. Ma lentamente questa velocità ti possiede. Bisognerebbe ritornare alla lentezza, al moto della lentezza, e farsi possedere. Ti invade un immenso, taciturno e incomunicabile rispetto della natura.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Sempre Ci rimangono sempre così Notizie correlate Como da bere: sempre meno popolare e sempre più esclusivaSì, forse le preoccupazioni dei colleghi francesi di Le Monde non sono del tutto infondate. È sempre il solito Sciapi. Mobilieri sempre più soliSAN MINIATO BASSO 0 MOBILIERI PONSACCO 2 SAN MINIATO BASSO: Micheli, Duranti, Monti (76’ Gallina), Benvenuti (79’ Bucalossi), Fiscella, Porcellini,... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Vincenzo Pirozzi, intervista al regista di 'Roberta Valente Notaio in Sorrento' su Rai1: L’arte m'ha salvato; Intelligenza artificiale a scuola? Schettini: Un insegnante bravo, che sa spiegare e affascinare, non potrà mai essere sostituito da cinque righe scritte da un computer; Non si può spiegare il Pi greco in prima elementare. A scuola meno calcolo-calcolo-calcolo, così perdiamo di vista il senso. INTERVISTA a Daniele Gouthier. Vincenzo Pirozzi, intervista al regista di 'Roberta Valente Notaio in Sorrento' su Rai1: L’arte m'ha salvatoRegista, attore, autore: il racconto intimo di Vincenzo Pirozzi che nell’arte ha trovato salvezza, identità e futuro. virgilio.it Non lo si può spiegare a parole. Davvero L'editoriale del notte x.com A volte fingiamo di esser felici, perché ci risulta più difficile spiegare perché non lo siamo. - facebook.com facebook