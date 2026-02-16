È sempre il solito Sciapi Mobilieri sempre più soli
Il nome di Sciapi compare ancora una volta come protagonista di una sconfitta, questa volta per la squadra di San Miniato Basso, che ha perso 2-0 contro i Mobilieri Ponsacco. La causa principale è stata la prestazione insufficiente della formazione locale, che non è riuscita a mettere in difficoltà gli avversari. Durante il match, i giocatori di Ponsacco hanno segnato due gol nel secondo tempo, complicando ulteriormente il tentativo di rimonta dei padroni di casa. La partita si è giocata sotto un cielo grigio e senza pubblico sugli spalti, un dettaglio che ha influenzato l’atmosfera e la gestione delle energie da parte di
SAN MINIATO BASSO 0 MOBILIERI PONSACCO 2 SAN MINIATO BASSO: Micheli, Duranti, Monti (76’ Gallina), Benvenuti (79’ Bucalossi), Fiscella, Porcellini, Novi (67’ Shllaku), Ercoli, Boumarouan, Brotini (67’ Nuti), Giani; a disposizione Calugi, Passa, Tassi, Schifano, Falaschi. Allenatore Marco Corsi. MOBILIERI PONSACCO: Campinotti, Gemignani (57’ Zaccagnini), Papini, Marinari, Aliotta, Mancini, Puccini (57’ Zaccagnini), Niccolai, Taraj (87’ Bracci), Marrocco (57’ Pisani), Sciapi; a disposizione Colucci, Giusti, Biondi, Ficarra, Stefanini. Allenatore Luca Polzella. Arbitro: Alessio Fatticcioni di Carrara (assistenti Dennis Alessio Vedda di Firenze e Antonio Mori di Pisa) Marcatore: 61’ e 77’ Sciapi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Sempre connessi, ma sempre più soli: 2 giovani su 3 sperimentano il fenomeno della solitudine digitale
Sempre meno, sempre più anziani e sempre più poveri: così Terni perde i pezzi
A Terni si osserva un progressivo invecchiamento della popolazione, accompagnato da una diminuzione delle nascite.
Siamo sempre più soli
