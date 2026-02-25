Como da bere | sempre meno popolare e sempre più esclusiva

Il lago di Como sta perdendo popolarità perché le case di lusso vengono vendute a prezzi sempre più alti. La crescente richiesta di proprietà esclusive riduce l’accessibilità e trasforma il paesaggio in un mercato di investimenti. Le vendite di ville e terreni si moltiplicano, lasciando alle spalle l’immagine di un luogo aperto a tutti. La trasformazione del territorio si fa sempre più evidente, con pochi che possono permettersi di viverci.

Sì, forse le preoccupazioni dei colleghi francesi di Le Monde non sono del tutto infondate. Como e il suo lago stanno infatti dando sempre più l'impressione di essere in vendita, se non in svendita. Ma ciò che più inquieta è che il fenomeno stia avvenendo con la silenziosa complicità delle amministrazioni comunali. Il caso dei lidi di Moltrasio, Cadenabbia e Menaggio è solo un palese esempio di come alcuni luoghi pubblici siano stati appaltati a grandi gruppi imprenditoriali. Ormai da qualche anno è in atto una prepotente trasformazione del nostro territorio, che da popolare è diventato esclusivo. 🔗 Leggi su Quicomo.it

