Semina il panico tra via Udine e il commissariato | denunciato sessantenne

Un uomo di circa sessant'anni è stato denunciato dalla polizia di Stato dopo aver provocato scompiglio tra via Udine e il Commissariato di San Sabba. Durante il suo intervento, gli agenti hanno trovato il coltello a serramanico che portava con sé e hanno accertato che, una volta entrato nella struttura di via Mascagni, aveva danneggiato una porta.

L'uomo è stato trovato in stato di agitazione con una bottiglia e un coltello in mano. Dopo le operazioni di rito a San Sabba, il triestino è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara Ha seminato il panico tra via Udine, la volante e il Commissariato di San Sabba. Un triestino sulla sessantina è stato denunciato dalla polizia di Stato in quanto trovato in possesso di un coltello a serramanico e, una volta entrato nella struttura di via Mascagni, per aver danneggiato una porta della struttura. L'uomo, segnalato dagli operatori del centro diurno di via Udine come persona molesta e con una bottiglia in mano, è stato raggiunto da personale della Volante e, dopo un veloce controllo, è stato fatto salire a bordo dell'Alfa Romeo Tonale in dotazione alla polizia. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

