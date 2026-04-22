Dean Huijsen ha lasciato il Bournemouth e si è trasferito al Real Madrid. La decisione è stata presa dopo aver lasciato la Juventus, con cui aveva avuto un contratto precedentemente. La squadra spagnola ha annunciato ufficialmente l’ingaggio del difensore, che in passato ha vestito anche le maglie di altre squadre giovanili. La clausola di rescissione e i dettagli contrattuali non sono stati resi pubblici.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. MIAMI GARDENS, FLORIDA – JUNE 18: Dean Huijsen #24 di Real Madrid C.F. controlla il pallone durante la partita del gruppo H della FIFA Club World Cup 2025 tra Real Madrid CF e Al Hilal, tenutasi il 18 giugno 2025 presso il Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida. (Foto di Megan BriggsGetty Images) Antoine Semenyo ha recentemente rivelato che il suo ex compagno di squadra al Bournemouth, Dean Huijsen, aveva predetto la sua trasferimento al Real Madrid fin dal momento del suo passaggio dall Juventus nel 2024. Un’affermazione audace che dimostra la sicurezza di Huijsen riguardo alle sue capacità calcistiche e al suo futuro nel mondo del calcio.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Semenyo: Huijsen anticipò il passaggio al Real Madrid lasciando la Juventus per il Bournemouth.

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