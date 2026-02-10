Futuro al Bournemouth ma il sogno è il Real Madrid | le parole di Jimenez

Jimenez ha annunciato di essere felice al Bournemouth, ma il suo sogno resta il Real Madrid. Il giocatore ha parlato di una stagione molto positiva finora, sottolineando la volontà di rimanere ai massimi livelli a lungo. Le sue parole mostrano chiaramente che mira ancora a grandi traguardi, anche se attualmente si concentra sulla sua squadra attuale.

Un profilo in evoluzione, guidato da una stagione imponente e da una chiara aspirazione di longevità ai massimi livelli: questa è la traiettoria di Alex Jimenez, terzino attualmente in forza al Bournemouth. L’intervista analizza il presente atletico, le ragioni della scelta di cambiare aria e le proiezioni future, offrendo una lettura lucida del momento di forma e delle dinamiche che accompagnano l’esperienza internazionale. ha descritto il proprio debutto con una marcata soddisfazione personale, sottolineando che segnare il primo gol da professionista contro una squadra di alto livello come il Liverpool è stato un traguardo significativo, contribuendo al successo della squadra. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Jimenez, attualmente al Bournemouth, ha parlato del suo presente e dei sogni futuri.

Il Milan si prepara a ricevere 24 milioni di euro dal Bournemouth per Jimenez.

