L’Ancona sfata anche il "tabù" dello Stadio Tubaldi, dove negli ultimi anni aveva raccolto solo delusioni e Agenore Maurizi rimarca la prestazione dei suoi ma pure qualche dettaglio, non secondario, da correggere: "Siamo stati sicuramente micidiali e concreti, solidi un po’ meno. Siamo stati bravi e anche un pizzico fortunati nel colpire dove loro sono forse più vulnerabili, alle spalle della loro difesa. Ci abbiamo provato e ci è andata bene: la Recanatese ci voleva aggredire, lo hanno fatto e qualche difficoltà ce l’hanno oggettivamente creata". C’è stata anche un po’ di sofferenza per voi, non ci siete abituati: "Abbiamo preso due gol che davvero non prendiamo quasi mai e per questo sono rammaricato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maurizi: "Siamo stati bravi e anche fortunati". Pagliari: "Sembra assurdo ma abbiamo fatto bene"

