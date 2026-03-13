Auto bruciata alla giornalista Silvia Di Silvio | Questo succede quando dici a un uomo che è finita

Un’auto è stata data alle fiamme e la vittima è la giornalista Silvia Di Silvio, che ha pubblicato un messaggio in cui denuncia una situazione di violenza e persecuzione. L’episodio si è verificato in un momento in cui la donna aveva parlato di una fine di relazione. Non sono stati forniti dettagli su eventuali indagini in corso o sui responsabili.

Un' auto distrutta dalle fiamme e un messaggio pubblico che denuncia una situazione di violenza e persecuzione. È quanto accaduto a Silvia Di Silvio, giornalista di Pescara, che ha raccontato sui social di essere stata vittima di quello che appare come un atto intimidatorio. La professionista ha spiegato di essere passata improvvisamente "dal raccontare i fatti all'esserne protagonista", collegando l'episodio a una vicenda personale segnata da pressioni e minacce dopo aver deciso di interrompere una relazione. L'episodio ha suscitato una forte reazione nel mondo dell'informazione e tra le istituzioni professionali, che hanno espresso solidarietà alla giornalista e chiesto interventi rapidi per fare piena luce sull'accaduto.