Freccia Vallone 2026 chi parteciperà | assente pesanti Seixas per la vittoria

Mancano ormai pochi giorni alla Freccia Vallone 2026, una delle classiche più attese del calendario ciclistico. Quest’anno, diversi corridori di rilievo non prenderanno parte alla gara, rendendo il percorso più incerto. Tra i favoriti per la vittoria si trova un atleta proveniente da un team emergente, noto per la sua determinazione. La corsa si svolgerà su un circuito storico, con qualche modifica rispetto alle edizioni passate.

Manca sempre di meno alla Freccia Vallone: ci sono tanti assenti importanti nella Classica quest’anno, ma occhio a un Seixas agguerrito Le tradizioni devono essere sempre rispettate, ma con un pizzico di innovazione, anche nel ciclismo. È così che la Freccia Vallone 2026 domani è pronta a emozionare tutti gli appassionati, arrivata al secondo appuntamento del Trittico delle Ardenne. E come tutti i grandi eventi che si rispettino, non possono mancare in campioni in grado di animarli. Stavolta la Freccia Vallone dovrà fare a meno di grandissimi interpreti di questo sport, come Tadej Pogacar. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it

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