LIVE Freccia Vallone 2026 in DIRETTA | tutti contro Seixas sul Muro di Huy

Alle 10.00 è iniziata la diretta della tappa del Tour of the Alps, mentre alle 15.00 è partita la Freccia Vallone femminile. Durante la gara, si sono registrate tensioni tra alcuni corridori, con diversi atleti che si sono confrontati sul Muro di Huy, uno dei tratti più impegnativi del percorso. La corsa prosegue con numerosi atleti che cercano di guadagnare terreno, mentre gli spettatori seguono in diretta gli sviluppi della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE FEMMINILE DALLE 15.00 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Freccia Vallone 2026. La seconda classica del trittico delle Ardenne non vedrà al via nessuno dei campionissimi che dominano il panorama ciclistico da anni, ma proprio per questo si preannuncia ancora più aperta e spettacolare. L’importantissima corsa belga, arrivata quest’anno alla sua novantesima edizione, è caratterizzata da una lunga serie di muri corti ma molto impegnativi che rendono la gara dura e selettiva.🔗 Leggi su Oasport.it

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