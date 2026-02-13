Francesco fa tutto esaurito | Un grande comunicatore E oggi userebbe i social

13 feb 2026

di Maria Cristina Capaccioli SAN GIULIANO TERME Tutto esaurito al Palatodisco di San Giuliano Terme per lo spettacolo di Aldo Cazzullo, protagonista ieri sera insieme ad Angelo Branduardi di un incontro attesissimo: la prima nazionale del nuovo spettacolo teatrale "Francesco". La risposta del pubblico è stata immediata — biglietti esauriti in pochi giorni — e la sala gremita in ogni ordine di posti ne è stata la conferma. Quella di ieri, tra parole, musica e riflessioni sul santo di Assisi, è stata davvero una "serata particolare". "Sono abbastanza sicuro che San Francesco avrebbe usato i social oggi, e forse meglio di noi — ha spiegato Cazzullo prima dello spettacolo —. 🔗 Leggi su Lanazione.it

