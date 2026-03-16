Donald Trump ha dichiarato che intende chiudere la guerra contro l’Iran e ha aperto a un dialogo con Teheran. Successivamente, ha sospeso temporaneamente i negoziati di pace, affermando che i tempi non sono ancora maturi. Nel frattempo, il primo ministro israeliano si è impegnato attivamente per mantenere la situazione di tensione e proseguire le politiche di pressione.

Per il Washington Post Trump vuole chiudere la guerra contro l'Iran anche senza i risultati sperati, ma Netanyahu fa muro Prima la solita dichiarazione di Donald Trump sull’Iran “in rotta e pronto alla resa”, poi l’apertura al dialogo con Teheran e, in ultimo, il dietrofront sui negoziati di pace perché “i tempi non sono ancora maturi”. Questo è il solito teatrino del leader di Washington che, nel volgere di poche ore, è riuscito ad autosmentirsi, aumentando ulteriormente la sensazione, diffusa tra gli analisti militari e i leader occidentali, che la sua decisione di attaccare il regime degli ayatollah sia stata quantomeno avventata e sicuramente progettata in modo molto approssimativo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Trump vuole chiudere la guerra contro l’Iran, ma Netanyahu fa di tutto per tenerlo dentro

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