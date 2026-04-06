Le discussioni sul conflitto con l’Iran sono caratterizzate da domande che si ripetono frequentemente nei vari mezzi di informazione e nei commenti ufficiali. Queste domande sembrano spesso indirizzate a mantenere un certo schema narrativo, senza approfondire aspetti più concreti o specifici della situazione. La ripetizione di questi interrogativi contribuisce a un’immagine parziale e a volte fuorviante della realtà sul campo.

C’è una cosa che mi lascia sempre più perplesso nel modo in cui viene raccontato il conflitto in corso: le domande che si sentono ripetere ovunque — nei talk show, nei notiziari, nei commenti “ufficiali” — sembrano fatte apposta per non arrivare mai al punto. “Perché Israele ha attaccato l’Iran?” “Perché gli Stati Uniti si sono fatti coinvolgere?” “Perché rischiare un’escalation regionale?” Domande legittime, certo! Ma poste così, nel vuoto, diventano domande capziose, perché presuppongono che l’attacco sia stato un gesto improvviso, irrazionale, quasi folle. Come se fosse esploso dal nulla. Come se non ci fosse un prima, un contesto, una logica. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Perché continuiamo a fare le domande sbagliate sulla guerra con l’Iran

È morto Paul Ehrlich: di lui butterei via le profezie sbagliate, ma tenendo le domande giusteÈ morto Paul Ehrlich, autore di The Population Bomb, uno dei libri più influenti e più contestati dell’ambientalismo moderno.

Perché governo e opposizione non sanno bene che fare, sulla guerraMentre si discute delle basi americane in Italia, del sostegno a Trump e dello stretto di Hormuz, in realtà pensano tutti al referendum Il 2 marzo...

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L’Iran non sarebbe disposto a riaprire lo Stretto di Hormuz in cambio di una “tregua temporanea”. Lo ha dichiarato a Reuters online un alto funzionario iraniano, rimasto anonimo, sottolineando che Teheran ritiene Washington non pronta a un cessate il fuoc facebook

MEDIO ORIENTE | "L'Iran e gli Stati Uniti hanno ricevuto un piano per porre fine alle ostilità e riaprire lo Stretto di Hormuz": lo riferisce Reuters. L'accordo quadro "è stato elaborato dal Pakistan e scambiato con l'Iran e gli Stati Uniti nel corso della notte". #ANSA x.com