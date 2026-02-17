Parigi, 17 feb. (Adnkronos) - La Francia ha rilasciato la petroliera "Grinch" sospettata di far parte della "flotta ombra" russa, dopo che il suo proprietario ha pagato una multa di diversi milioni di euro. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Jean-Noël Barrot su X. Il mese scorso, le forze francesi e i loro alleati erano saliti a bordo della petroliera in viaggio tra Spagna e Marocco, dopo che questa aveva iniziato il suo viaggio verso la Russia, prima di scortarla in un porto fuori Marsiglia. "La petroliera 'Grinch' lascia le acque francesi dopo aver pagato diversi milioni di euro e aver sopportato un costoso fermo di tre settimane a Fos-sur-Mer", ha dichiarato Barrot. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ucraina: Francia rilascia petroliera flotta ombra russa dopo pagamento multa milionaria

