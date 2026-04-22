Se vince Schlein la voterà? Gelo da Floris | come risponde Conte

Durante la trasmissione di martedì sera, Giuseppe Conte è intervenuto per commentare la norma del decreto sicurezza che prevede un incentivo di 615 euro per gli avvocati che assistono i clienti nei rimpatri volontari. L'intervento si è concentrato sulla questione, senza entrare in considerazioni personali o politiche, e ha suscitato una reazione immediata da parte di Giovanni Floris, che ha chiesto se, in caso di vittoria di una certa candidata, sarebbe stata disposta a votarla.

Giuseppe Conte ospite di Giovanni Floris a diMartedì su La7, va all'attacco della norma del dl sicurezza che prevede un incentivo di 615 euro per gli avvocati che seguono e favoriscono i rimpatri volontari dei loro assistiti. Una misura che ha l'obiettivo di facilitare flussi anche in uscita dal nostro Paese dopo anni di porte aperte della sinistra, ma tant'è. "Quella norma non risponde a una cultura democratica, istituzionale", afferma il presidente del M5s. "L'avvocato - ha sottolineato Conte - è garante dei tuoi diritti, se diventa garante delle soluzioni proposte dal governo è una follia". Tuttavia nel corso...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Se vince Schlein la voterà?". Gelo da Floris: come risponde Conte Notizie correlate Leggi anche: Conte ora si tira indietro: "Se Schlein vince le primarie sarà lei a guidare" Leggi anche: Lotta Conte-Schlein per la premiership. "Tra loro il gelo" Contenuti di approfondimento DiMartedì, se vince Schlein la voterà?. Gelo da Floris: come risponde ConteGiuseppe Conte ospite di Giovanni Floris a diMartedì su La7, va all'attacco della norma del dl sicurezza che prevede un ... iltempo.it Floris a Conte: Se Schlein vincesse le primarie, la voterebbe?. La rispostaIl leader M5S risponde alle domande sul futuro del centrosinistra e sulle possibili alleanze in vista delle primarie ... affaritaliani.it