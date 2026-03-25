Lotta Conte-Schlein per la premiership Tra loro il gelo

Elly Schlein e Giuseppe Conte sono i principali protagonisti del cosiddetto Campo largo. Pur collaborando come alleati, tra di loro si nota una certa freddezza e una mancanza di affetto. Entrambi devono convivere in modo forzato, anche se le relazioni tra di loro sono tese e caratterizzate da un rapporto di pura convivenza politica.

Non si amano ma sono costretti a sopportarsi. È la dura vita di Elly Schlein e Giuseppe Conte. I due attori protagonisti del Campo largo sono alleati ma dietro le quinte si sfidano. «Il loro rapporto è solo di facciata - confida una fonte qualificata in Transatlantico. L'uno non si fida dell'altro anche perché corrono la stessa partita, quella della leadership del Campo largo». La segretaria del Pd si muove da capo della coalizione in pectore, sotto sotto sperava di essere indicata senza passare dalle primarie. Ritiene di aver investito tutte le fiches sul No e che la vittoria di lunedì corroborata alle attuali percentuali del Pd la legittimi per la premiership. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Lotta Conte-Schlein per la premiership. "Tra loro il gelo" Articoli correlati Iran, Schlein e Conte: se ci fossero stati loro...Neville Chamberlain, dopo aver firmato nel settembre del 1938 il Patto di Monaco con Adolf Hitler, disse: «È tornata dalla Germania a Downing Street... Elly Schlein: “Meloni posi la clava, no alla lotta nel fango”. L’ira di Conte sulle mascherine CovidRoma – Toni accesi, tra Camera e Senato, nelle repliche alle parole della premier Giorgia Meloni sull’Iran e la politica estera. Altri aggiornamenti su Lotta Conte Schlein per la premiership... Temi più discussi: Schlein di lotta, Conte di governo: il referendum dà un volto al campo largo; Referendum Giustizia, Meloni: Andremo avanti. Tutte le reazioni; Primarie del campo largo, Conte lancia le elezioni di coalizione per il leader del 2027: ma pone già i paletti a Schlein (riformisti e Renzi?); Referendum, sfida nel Campo largo. I riflessi delle urne sulla leadership e sugli equilibri pd. Conte e Schlein si scaldano: stiamo pronti se crolla tutto. La segretaria Pd punta a Palazzo ChigiEstote parati. Mentre lo sconquasso referendario si abbatte sul governo mietendo vittime illustri, il campo progressista rispolvera il motto degli scout. State pronti, dice Elly Schlein ai suoi. ilmattino.it Primarie del campo largo, Conte lancia le elezioni di coalizione per il leader del 2027: ma pone già i paletti a Schlein (riformisti e Renzi?)Invocata la lotta partigiana dopo la vittoria del No al referendum. Conte lancia le elezioni di coalizione per decidere il leader del 2027Ma ... ilriformista.it #Shock: "Chi non salta Meloni è": tra brindisi e Bella Ciao, le toghe e il campo largo celebrano l'affossamento della riforma. Tra una curva da stadio e una piazza, mentre si invoca la "lotta partigiana", fra Elly Schlein e Giuseppe Conte inizia già la sfida a scacc - facebook.com facebook