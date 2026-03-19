Celentano replica al figlio segreto | ‘Non sono tuo padre… sono tuo nonno’ e il caso finisce in tribunale

Adriano Celentano ha risposto al figlio segreto con una frase ironica, dichiarando di non essere suo padre ma suo nonno. La sua replica ha sorpreso chi seguiva la vicenda, portando il caso in tribunale. La polemica tra il cantante e il presunto figlio continua a tenere banco, mentre il cantante si esprime con il suo stile inconfondibile.

Celentano rompe il silenzio: la risposta ironica che spiazza tutti. Adriano Celentano torna a parlare – e lo fa a modo suo, tra ironia tagliente e stile inconfondibile. Il “Molleggiato” risponde alle dichiarazioni di Antonio Maria Segatori, 55 anni, che da tempo sostiene di essere suo figlio. La replica arriva direttamente sui social ed è destinata a diventare virale: “Caro Antonio, mi spiace contraddirti. purtroppo io non sono tuo padre. la verità è che io sono tuo nonno!!!”. Una battuta, certo. Ma anche una presa di posizione netta che riaccende una vicenda mai del tutto sopita. Chi è Antonio Segatori e perché chiede il riconoscimento. Antonio Maria Segatori è un uomo di 55 anni, romano, che ha deciso di portare la sua battaglia sul piano legale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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