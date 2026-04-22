Un anno dopo la morte del papa, l’intelligenza artificiale di ChatGPT continua a considerarlo ancora in vita. Non ha aggiornato il suo database e, quindi, riconosce ancora Jorge Bergoglio come il pontefice attuale. Questa situazione mette in evidenza come le tecnologie di intelligenza artificiale possano ancora fare affidamento su dati non aggiornati, anche in ambiti come quello religioso e istituzionale.

A un anno dalla morte di Bergoglio, nonostante le ripetute richieste di correzione, l’IA più famosa al mondo (statunitense) non sa che Prevost è il nuovo pontefice Chatgpt non si è accorta che il papa è cambiato. A un anno di distanza dalla sua morte, per l’intelligenza artificiale più famosa il papa è ancora Jorge Bergoglio. È bastato scrivere “papa” per ottenere una risposta alquanto inaspettata. “Papa può riferirsi a più cose, ma in italiano di solito indica il Vescovo di Roma, cioè il capo della Chiesa cattolica. L’attuale Papa è Papa Francesco, eletto nel 2013 dopo le dimissioni di Papa Benedetto XVI. Vive nella Città del Vaticano ed è una figura importante sia religiosa che internazionale”, è la prima risposta che riceviamo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Se per ChatGpt il Papa è ancora Francesco e non conosce Leone XIV

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