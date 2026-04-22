Se si incrocia il passaggio di un giovane in auto, potrebbe trattarsi di un noto tennista italiano. In un'intervista, ha affermato di essere un ragazzo normale con una famiglia e amici altrettanto comuni. Ha anche spiegato che, nonostante il caos che lo circonda, fuori da contesti pubblici può decidere chi essere e con chi condividere il tempo.

“Sono un ragazzo normale. Ho una famiglia normale, ho amici normali. Tutto questo – dice indicando le telecamere – è caos, ma lontano da qui posso scegliere chi sono e con chi sto. In realtà è molto più facile di quanto la gente pensi”. Non è facile intervistare Jannik Sinner cercando di cavarne un titolo, può essere addirittura frustrante. Ma lui ribalta la questione: “Mi fanno sempre le stesse domande.”. Il numero uno al mondo del tennis ostenta la sua normalità, e non se ne esce. Lo fa anche da Madrid, dove ha chiacchierato con El Mundo. Dice che è il suo “metodo. È il mio modo di rimanere il più concentrato possibile in campo. So di non fare molti gesti al pubblico, ma è il modo che ho trovato per competere.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Se per caso vedete passare Sinner in auto, che guida, potrebbe non essere un’allucinazione

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