Se per caso vedete passare Sinner in auto che guida potrebbe non essere un’allucinazione
Se si incrocia il passaggio di un giovane in auto, potrebbe trattarsi di un noto tennista italiano. In un'intervista, ha affermato di essere un ragazzo normale con una famiglia e amici altrettanto comuni. Ha anche spiegato che, nonostante il caos che lo circonda, fuori da contesti pubblici può decidere chi essere e con chi condividere il tempo.
“Sono un ragazzo normale. Ho una famiglia normale, ho amici normali. Tutto questo – dice indicando le telecamere – è caos, ma lontano da qui posso scegliere chi sono e con chi sto. In realtà è molto più facile di quanto la gente pensi”. Non è facile intervistare Jannik Sinner cercando di cavarne un titolo, può essere addirittura frustrante. Ma lui ribalta la questione: “Mi fanno sempre le stesse domande.”. Il numero uno al mondo del tennis ostenta la sua normalità, e non se ne esce. Lo fa anche da Madrid, dove ha chiacchierato con El Mundo. Dice che è il suo “metodo. È il mio modo di rimanere il più concentrato possibile in campo. So di non fare molti gesti al pubblico, ma è il modo che ho trovato per competere.🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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