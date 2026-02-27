Monaco riflette | Se Sinner vedesse di non riuscire a migliorare potrebbe cambiare guida tecnica

Il tennis si appresta a vivere un momento cruciale con l’inizio dei tornei Masters 1000 di Indian Wells e Miami, comunemente chiamati “Sunshine double” di primavera. Un commento di un coach internazionale suggerisce che, se il giocatore valutasse di non migliorare, potrebbe decidere di cambiare guida tecnica. La stagione si prepara a offrire molte sfide e decisioni importanti per gli atleti in campo.

Il mondo del tennis sta per iniziare un momento importantissimo della stagione, dato che stanno per prendere il via i tornei Masters 1000 di Indian Wells e Miami, il cosiddetto “Sunshine double” di primavera. Di questo e molto altro si è parlato nell’ultima puntata di Tennismania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Guido Monaco, commentatore tecnico di Eurosport inizia la sua analisi dal momento dei giocatori di casa nostra: “Arriviamo da un periodo nel quale abbiamo vissuto tre settimane di fila con due tornei ATP 500 contemporanei. Non è facile fare il punto della situazione visti i tanti match. Possiamo dire che Alcaraz a Doha abbia vinto come in Australia, ovvero in maniera impressionante, specialmente la finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

