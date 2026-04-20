Da Osimo, in provincia di Ancona, arriva una vicenda con un epilogo positivo. Un uomo che stava tentando di togliersi la vita è stato fermato da un carabiniere in servizio. L’agente ha avviato un dialogo con l’uomo, riuscendo a convincerlo a non compiere l’estremo gesto. Durante l’intervento, il carabiniere ha rischiato la propria incolumità per impedire che si verificasse un’escalation di violenza.

Arriva da Osimo, in provincia di Ancora, una storia con un lieto fine. Un uomo, intenzionato a togliersi la vita, è infatti stato salvato da un carabiniere in servizio, che ha trovato il modo di dialogare con lui ed ha infine messo a rischio se stesso per evitare la tragedia. L'episodio si è verificato nella serata di ieri, domenica 19 aprile, nelle vicinanze del porto turistico di Numana. Tutto è cominciato dalla richiesta d'aiuto di una donna, che si era rivolta al 112 per chiedere un immediato intervento: il marito, infatti, le aveva comunicato tramite una serie di messaggi WhatsApp che aveva intenzione di suicidarsi. Parlando con i militari, la signora, disperata, aveva inoltre aggiunto di aver udito l'inconfondibile suono delle onde.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Se cadi tu, cado anche io con te". Il carabiniere salva un uomo che voleva suicidarsi

Carabinieri vs Polizia in piazza!

Notizie correlate

“Se cadi tu, cado anch’io con te”: l'intervento dei carabinieri per salvare l'uomo intenzionato a togliersi la vita - VIDEONUMANA - Un uomo ha tentato di togliersi la vita gettandosi in mare dalla scogliera di Numana nella serata di ieri, ed è stato salvato dai...

Terrore tra le mura di casa: donna picchiata e minacciata di morte dal convivente. “Nessuno mi lascia, se cado io cadi anche tu”Due anni di convivenza degenerata in un incubo domestico: la vittima ha denunciato le aggressioni continue.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Schianto all'incrocio, ragazzi sbalzati dalla moto: tre feriti e traffico in tilt; Madame, La persona peggiore del mondo: testo e significato; Tenta di suicidarsi lanciandosi in mare dalla scogliera.

Se cadi tu, cado anche io con te. Il carabiniere salva un uomo che voleva suicidarsiArriva da Osimo, in provincia di Ancora, una storia con un lieto fine. Un uomo, intenzionato a togliersi la vita, è infatti stato salvato da un carabiniere in servizio, che ha trovato il modo di ... ilgiornale.it

Se cadi tu, cado anch’io con te: l'intervento dei carabinieri per salvare l'uomo intenzionato a togliersi la vita - VIDEOI militari della stazione di Osimo sono riusciti a far desistere un uomo trovato sugli scogli del molo di Numana dove si era recato per buttarsi in mare - GUARDA IL VIDEO ... anconatoday.it

Tenta il suicidio in mare, carabiniere si lega a lui: "Se cadi tu, cado anche io" #ancona x.com

Cadi Antincendi Futura, Martino si gode la qualificazione ai playoff: "I ragazzi se lo meritavano" #SerieA2ÉliteFutsal - facebook.com facebook