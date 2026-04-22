Se gli elenchi regionali servono per le assunzioni dei docenti perché non prevedono la riserva per il servizio civile nazionale e universale?

Durante un question time trasmesso il 20 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, si è discusso degli elenchi regionali utilizzati per le assunzioni dei docenti. In particolare, si è parlato dei requisiti richiesti e dei tempi necessari per accedere alle immissioni in ruolo. La discussione ha sollevato anche il tema della mancanza di una riserva per il servizio civile nazionale e universale in questi elenchi.

Nel question time del 20 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, si è parlato degli elenchi regionali per le immissioni in ruolo, con un focus su requisiti e tempi di accesso. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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