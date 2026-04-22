Sdruccioli braccia al cielo Una vittoria Liberazione

Un giovane ciclista ha conquistato la prima posizione in una delle classiche più importanti, portando il nome di Senigallia sul gradino più alto del podio. Durante la gara, ha alzato le braccia al cielo in segno di vittoria, mentre il pubblico lo ha applaudito con entusiasmo. L’atleta ha dimostrato grande determinazione e abilità, portando a termine la corsa con un risultato che ha sorpreso molti appassionati.

Un giovane talento del ciclismo porta Senigallia sul gradino più alto del podio di una classica delle due ruote marchigiane giovanili, il Liberazione di Chiaravalle: si tratta di Davide Sdruccioli, sedicenne senigalliese già campione regionale di ciclocross (in maglia Gruppo Sportivo Pianello Diego Schiaroli, società in cui è cresciuto), tesserato ora per la Recanati-Marinelli-Cantarini, che si è imposto in volata sul traguardo di Chiaravalle, gara riservata alla categoria giovanile Allievi, su Alessandro Senesi della Ethica024 Pedale Chiaravallese, che dunque ha corso sulle strada di casa, e su Riccardo Pierangelini, suo compagno di...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sdruccioli braccia al cielo. Una vittoria Liberazione Notizie correlate Ciclismo. Sdruccioli si fa valere al Gp della LiberazioneLa Recanati - Marinelli Cantarini conia il nuovo oro con Davide Sdruccioli, vittorioso nel classico e prestigioso Gran Premio della Liberazione a... Goggia: “La vittoria in SuperG una liberazione, è stata una stagione stressante”Sofia Goggia ha vinto in SuperG in Norvegia per il suo 29° successo in Coppa del mondo di sci.