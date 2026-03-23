Sofia Goggia ha vinto in SuperG in Norvegia per il suo 29° successo in Coppa del mondo di sci. Questo trionfo arriva dopo il bronzo in discesa alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Giochi che hanno visto protagonista la sua collega Federica Brignone con due ori. L’intervista rilasciata a Repubblica. L’intervista a Sofia Goggia. Sofia Goggia, le sue lacrime al traguardo erano anche per la fine di un ciclo? Andrà via il suo skiman Barnaba “Babi” Greppi, forse il suo allenatore Luca Agazzi. “ Prima di tirare le somme di questa annata, voglio godermi questa vittoria che mi ha fatto piangere di gioia, e il lavoro della mia squadra che è stato grandioso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Goggia: “La vittoria in SuperG una liberazione, è stata una stagione stressante”

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