Scuole a Massa-Carrara | crisi organici scoppia la protesta

Nella provincia di Massa-Carrara, le scuole stanno affrontando una crisi legata agli organici del personale docente e non. La Uil Scuola Toscana ha segnalato un aumento delle difficoltà nel reperire e mantenere il personale necessario per garantire il normale funzionamento delle istituzioni scolastiche. La questione ha portato a una protesta tra i rappresentanti sindacali, che chiedono interventi urgenti per risolvere la situazione.

La gestione delle risorse umane nelle scuole della provincia di Massa-Carrara è al centro di un acceso dibattito sindacale, dopo che la Uil Scuola Toscana ha denunciato un peggioramento delle condizioni relative agli organici. Mentre le province di Lucca e Pistoia sembrano aver raggiunto una fase di stabilizzazione dei posti di lavoro scolastici, il territorio messinese affronta una dinamica opposta, caratterizzata da una crescente carenza di personale nonostante una popolazione studentesca che non mostra flessioni significative. Squilibri territoriali e gestione dei posti di lavoro nel settore scolastico. Il quadro che emerge dall’analisi della distribuzione degli insegnanti per l’anno scolastico 20262027 evidenzia una disparità tra le diverse aree della regione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scuole a Massa-Carrara: crisi organici, scoppia la protesta Notizie correlate Leggi anche: Terremoto magnitudo 4.0 tra Massa-Carrara e La Spezia, scuole chiuse e uffici evacuati Elezioni Massa-Carrara: il voto si divide tra Massa e la LunigianaIl rinnovo del Consiglio provinciale di Massa-Carrara si giocherà sabato 13 giugno 2026, con le operazioni elettorali che si svolgeranno dalle ore... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Concorso nelle scuole sul bullismo. Ecco gli studenti vincitori: Una piaga da combattere; Omicidio Massa Carrara, le lacrime del cognato di Giacomo Bongiorni: Ci sono piombati addosso in 10, non sono riuscito a salvarlo; Baby gang e coltelli a scuola: l’allarme corre sui binari della cronaca. Ma il vero veleno si nasconde nelle ottime famiglie; Non sembravano ubriachi o alterati da droghe: omicidio di Massa, le indagini sui cinque giovanissmi. A Fosdinovo (Massa Carrara) terremoto di magnitudo 3,9: scuole chiuse in molti ComuniLa scossa alle 8:13 è stata avvertita in modo molto nitido dalla popolazione, non solo in tutta la provincia di Massa Carrara, ma anche in quella confinante di Lucca, soprattutto in Versilia e in Garf ... corrierefiorentino.corriere.it Terremoto di magnitudo 4.1 Massa Carrara. Avvertito in molte zone della Toscana. Il presidente Giani: Verifiche in corsoUna forte scossa di terremoto è stata avvertita questa mattina in provincia di Massa Carrara. La terra ha tremato intorno alle 8.13 ... dire.it Polizia, carabinieri e Guardia di finanza in campo tra Massa, Carrara e la costa. Identificate centinaia di persone e verificati decine di veicoli facebook