L'Istituto Comprensivo Teresa di Calcutta a Tremestieri si trova in una zona interessata da deformazioni geologiche causate da faglie attive, secondo una comunicazione ufficiale della Regione. La scuola si trova in un'area che ricade parzialmente in questa regione a rischio sismico, come confermato dagli ultimi studi geologici. La decisione di monitorare la zona deriva da un approfondimento sulle caratteristiche del territorio e sui possibili effetti sismici.

L'IC Teresa di Calcutta di Tremestieri ricade parzialmente in “area interessata da deformazioni dovute a faglie attive e capaci”. Lo ha messo nero su bianco l'assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione in risposta all'interrogazione presentata dalla deputata regionale del M5S Lidia.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Notizie correlate

Scuola a Tremestieri: la Regione conferma il rischio faglia attivaUn documento ufficiale dell’assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione ha confermato che l’Istituto Comprensivo Teresa di Calcutta di...

Valmontone. Inaugurata la NewsRoom alla Scuola Zanella dell’Istituto Comprensivo “Madre Teresa di Calcutta”Cronache Cittadine VALMONTONE – Mercoledì 4 Febbraio la comunità scolastica della Scuola Zanella dell’Istituto Comprensivo “Madre Teresa di Calcutta”...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Scuola Teresa di Calcutta di Tremestieri, Adorno (M5S): La Regione conferma, è ricadente in area di faglia, ma non dice come vuole affrontare il problema; Ascolta: Cantano gli Alpini; Settimane della cultura a Bottanuco: una serata di musica e poesia con Piuvoce; Al Multicinema Galleria di Bari arriva La valigia dei sogni, il lavoro conclusivo della sezione dedicata ai bambini e alle bambine della scuola dell’infanzia della III edizione di Alfabeti Visivi, il progetto organizzato dalla cooperativa sociale ‘Il Nuovo Fantarca’.

Scuola Teresa di Calcutta di Tremestieri, Adorno (M5s): La Regione conferma, è ricadente in area di faglia, ma non dice come vuole affrontare il problemaL'assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione ha risposto all'interrogazione presentata dalla deputata regionale del M5S Lidia Adorno nei giorni successivi all'evento sismico del 17 novem ... ilsicilia.it

L'accoglienza creativa della scuola di CampodipietraI bambini che si accingono a iniziare la prima elementare vengono accolti dagli alunni più grandi della Scuola Madre Teresa di Calcutta di Campodipietra, che consegnano loro una bacchetta magica con ... rainews.it

Scuola Teresa di Calcutta di Tremestieri, Adorno (M5S): “La Regione conferma, è ricadente in area di faglia, ma non dice come vuole affrontare il problema”. - facebook.com facebook