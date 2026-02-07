Valmontone Inaugurata la NewsRoom alla Scuola Zanella dell’Istituto Comprensivo Madre Teresa di Calcutta

Mercoledì 4 febbraio, a Valmontone, è stata inaugurata una nuova sala stampa alla scuola Zanella dell’Istituto Comprensivo “Madre Teresa di Calcutta”. L’apertura è stata accolta con entusiasmo da studenti e insegnanti, che ora potranno sviluppare progetti legati alla comunicazione e al giornalismo. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza e ha visto la presenza di alcune autorità locali. La scuola punta così a rafforzare le attività didattiche legate ai mezzi di comunicazione.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.