La scuola Taliercio a Marina di Carrara rischia di perdere 5 milioni di euro del Pnrr, con i lavori ancora fermi e la scadenza del 31 marzo 2026 come limite temporale. Se non verranno completati gli interventi entro questa data, i fondi potrebbero essere revocati. La situazione attuale evidenzia un blocco delle attività di costruzione e di finanziamento.

La scadenza del 31 marzo 2026 segna un punto di non ritorno per il progetto della scuola Taliercio a Marina di Carrara, dove i lavori appaiono fermi e i fondi Pnrr rischiano la revoca. Con oltre 9,5 milioni di euro stanziati ma solo 4,2 milioni effettivamente pagati, il cantiere si presenta vuoto di operai e mezzi, mentre la comunità deve ancora sostenere costi elevati per l’uso dei container temporanei. Il consigliere Filippo Mirabella ha messo in luce una discrepanza tra le rassicurazioni politiche e la realtà sul campo, evidenziando come la mancata consegna entro la data limite possa costringere il Comune a farsi carico di spese aggiuntive e a restituire risorse all’Unione Europea. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scuola Taliercio: Pnrr a rischio, 5 milioni bloccati

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