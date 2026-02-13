Tropea mareggiate estrema | Lido Albatros spazzato via costa vibonese in allerta per danni e sicurezza

Una forte mareggiata ha colpito Tropea questa mattina, causando ingenti danni al Lido Albatros e mettendo in allerta la costa vibonese. Le onde alte e il vento impetuoso hanno distrutto diverse strutture sulla spiaggia, lasciando un quadro di desolazione e preoccupazione tra i cittadini e gli operatori turistici. La furia del mare ha portato via lettini, ombrelloni e parti della passerella, evidenziando la vulnerabilità del lido di fronte a eventi atmosferici estremi. La zona resta sotto osservazione, mentre si temono ulteriori danni e rischi per la sicurezza pubblica.

Tropea Sotto Mare: La Mareggiata Devasta il Lido Albatros e Mette in Allerta la Costa Vibonese. Una violenta mareggiata ha spazzato via il Lido Albatros a Tropea, nel Vibonese, nella mattinata di oggi, 13 febbraio 2026. La furia del mare ha distrutto la struttura balneare, causando ingenti danni e sollevando preoccupazioni sulla vulnerabilità delle coste calabresi di fronte agli eventi climatici estremi. La comunità locale, già provata da recenti lutti, si mobilita mentre le autorità valutano l'entità dei danni e cercano di garantire la sicurezza. Un Paesaggio Trasformato: La Forza Inarrestabile del Mare.