Oltre la lezione spot | la scuola diventa laboratorio di parità con il nuovo piano triennale da più di 3 milioni
Un nuovo piano triennale da oltre 3 milioni di euro trasforma la scuola in un laboratorio di parità, superando le semplici iniziative di breve durata. Il progetto prevede attività pratiche e permanenti per promuovere l’uguaglianza tra studenti, senza ricorrere a semplici campagne di sensibilizzazione o corsi di aggiornamento temporanei. La strategia mira a integrare in modo strutturato pratiche di inclusione e parità all’interno del percorso scolastico.
Non si tratta dell’ennesimo corso di aggiornamento pomeridiano, né di una campagna di sensibilizzazione a spot. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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