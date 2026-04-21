Evacuazione cinofili e Croce Rossa | a Casa Renzi la sicurezza diventa esperienza condivisa

Sabato 18 aprile, il centro socio-riabilitativo Casa d’Accoglienza “Beata Elisabetta Renzi” ha organizzato l’evento “Sicuri Insieme”, coinvolgendo il territorio. Durante la giornata, sono state effettuate esercitazioni di evacuazione che hanno visto la partecipazione di volontari cinofili e della Croce Rossa. L’iniziativa ha previsto momenti di formazione e dimostrazioni pratiche incentrate sulla gestione delle emergenze e sulla sicurezza condivisa.

Sabato, 18 aprile, il centro socio?riabilitativo Casa d’Accoglienza “Beata Elisabetta Renzi” ha aperto le proprie porte al territorio per l’iniziativa “Sicuri Insieme”, un evento che ha saputo coniugare sicurezza, formazione, solidarietà e cittadinanza attiva. Il progetto ha trasformato una.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Sassuolo: la Croce Rossa sceglie l'esperienza del dottor Barchetti. È il nuovo Direttore SanitarioGià responsabile della Medicina d'Urgenza all'Ospedale e Cavaliere della Repubblica per l'impegno Covid. Asia, 17 anni, diventa la più giovane volontaria della Croce Rossa forliveseScrive il segnalante:Si chiama Asia Rossi, 17 anni, è una studentessa del terzo anno del Liceo Scientifico "Fulcieri Paulucci di Calboli", dove... Altri aggiornamenti Ci siamo messi a piangere tutti insieme. Gli Operatori della Croce Rossa raccontano il ritrovamento del piccolo Pietro nella Culla per la vitaPietro è in buone condizioni. La procedura si è attivata immediatamente: allarme automatico dalla Culla, verifica dalla centrale operativa, chiamata al 112 e intervento dell’équipe sanitaria. Quando ... bergamonews.it Croce Rossa,impossibile l'evacuazione di massa a Gaza CityIl capo della Croce Rossa Internazionale ha denunciato i piani israeliani per un'evacuazione di massa di Gaza City prima dell'occupazione militare, insistendo sul fatto che non fosse possibile ... ansa.it