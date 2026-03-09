Il neuropsichiatra Massimo Ammaniti interviene per difendere una famiglia nel bosco, criticando apertamente le accuse rivolte ai genitori. Ammaniti sottolinea come molti rom scelgano di non mandare i figli a scuola, evidenziando questa realtà senza entrare nel merito di altre motivazioni o cause. La sua posizione si inserisce nel dibattito pubblico sui comportamenti e le scelte di questa comunità.

La decisione di dividere la famiglia nel bosco è stata criticata da molti. Tra questi c’è anche il neuropsichiatra Massimo Ammaniti che si è detto incredulo per la svolta nella vicenda. L’esperto ha difeso i genitori, ricordando come tanti rom non mandino i loro figli a scuola, e si è rivolto al Tribunale che è “ancora in tempo per cambiare strada” e per trattare questi bimbi non “come dei pacchi”. Famiglia nel bosco, parla l'esperto Il parere di Massimo Ammaniti La critica e il paragone con i rom La posizione di Matteo Salvini Le parole dei legali della famiglia Famiglia nel bosco, parla l’esperto Non accennano a placarsi le polemiche... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, il neuropsichiatra Ammaniti difende i genitori: "Molti rom non mandano i figli a scuola"

Articoli correlati

Famiglia nel bosco, spunta una frase di Meloni sul "carcere ai genitori che non mandano i figli a scuola"L’intervento pubblico di Giorgia Meloni sul caso della famiglia nel bosco dopo l’allontanamento della madre Catherine dalla struttura dove vivono i...

Leggi anche: Famiglia nel bosco, il neuropsichiatra dei genitori: "Catherine è solo esasperata"

Altri aggiornamenti su Famiglia nel bosco il neuropsichiatra...

Temi più discussi: Famiglia nel bosco: la madre separata dai figli dopo l'ordinanza del Tribunale; Famiglia nel bosco: i dissidi tra genitori (dai vaccini agli assistenti). Lei è inflessibile, lui media e il tribunale lo promuove; Famiglia nel bosco, il Tribunale: allontanare la madre e separare i bambini; La famiglia nel bosco e lo Stato che separa: dalla tutela dei minori all’ingegneria sociale.

Famiglia nel bosco, Giorgia Meloni: «Il ministro Nordio sta mandando un’ispezione». Cosa può succedere adesso?Lo scorso venerdì il tribunale per i minorenni ha deciso l’allontanamento della madre dalla struttura di Vasto dove sono i tre figli. Quali possono essere le conseguenze delle ultime decisioni ... vanityfair.it

Famiglia nel bosco, il ministero invia ispettori a L'Aquila. Pronto il ricorso contro il trasferimentoLa decisione assunta dal Guardasigilli è arrivata dopo l'ordinanza del Tribunale per i minorenni che ha disposto l'allontanamento della madre dalla casa famiglia. I legali dei Trevallion stanno per de ... msn.com

È allarme rincari per famiglie e imprese in Campania. Le tensioni internazionali e il conflitto in Iran stanno già producendo effetti sull’economia, con aumenti che secondo Confesercenti potrebbero arrivare fino a 600 euro annui per famiglia. A preoccupare son - facebook.com facebook

Salvini corre dalla famiglia nel bosco, ma non si capisce cosa c’entri il ministro dei Trasporti con il caso x.com