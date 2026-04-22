Scuola di Padule la sfida Il Comune sblocca il nodo Via libera al nuovo piano

Il Comune ha approvato ufficialmente il nuovo piano per i lavori alla scuola dell’infanzia di Padule, risolvendo l’impasse amministrativa che aveva bloccato il progetto. La decisione permette di avviare le procedure necessarie per l’inizio dei lavori. La vicenda, che aveva creato tensioni tra le parti coinvolte, si era protratta per mesi a causa di questioni burocratiche e autorizzative. Ora si attende di passare alle fasi successive del progetto.

Si sblocca, almeno sul piano amministrativo, la complessa vicenda dei lavori alla scuola dell’infanzia di Padule. La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per il completamento dell’intervento di adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell’edificio, finanziato con fondi del PNRR, aprendo così la strada a una nuova gara da circa 294mila euro. Una decisione arrivata al termine di mesi difficili, segnati da ritardi, contestazioni e, infine, dalla rottura definitiva con la ditta incaricata, la Petas Srl. L’appalto originario, affidato nel 2023, aveva un valore complessivo di oltre 1,31 milioni di euro, poi modificato nel tempo con varianti che avevano portato l’importo fino a circa 1,47 milioni di euro.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scuola di Padule, la sfida. Il Comune sblocca il nodo. Via libera al nuovo piano Notizie correlate Il Padule e il nodo via delle Morette. Ordinanza scatena una polemica: "Limitazioni alla Riserva Naturale"Un’ordinanza scatena la polemica perché limita l’accesso veicolare alla via delle Morette, unico collegamento pubblico alla Riserva Naturale del... Leggi anche: Il futuro del Tempio della velocità. Un nuovo look per la Formula 1. Via libera al piano da 40 milioni Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Scuola di Padule, la sfida. Il Comune sblocca il nodo. Via libera al nuovo piano; Aria condizionata in tutte le scuole dell’infanzia, via al piano anti-caldo; Prosegue il tour delle scuole, Viola al Teresa Mattei -; Un seminario su La cartografia storica per la conoscenza del Padule di Fucecchio. Scuola Primaria Padule, attività inerente alla Giornata sulle Competenze chiave di cittadinanza: Consapevolezza ed espressione culturale. #scuolaprimaria #pessopadule #DD3C facebook Il tour nelle scuole prosegue: Orsi, Catena e Filangeri alla Scuola Primaria Padule – IC Teresa Mattei #ForzaViola x.com