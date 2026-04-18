Il Padule e il nodo via delle Morette Ordinanza scatena una polemica | Limitazioni alla Riserva Naturale

Un’ordinanza recente ha stabilito restrizioni all’accesso dei veicoli lungo via delle Morette, l’unica strada che collega pubblicamente alla Riserva Naturale del Padule di Fucecchio. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra cittadini e associazioni, che si sono opposti alle limitazioni. La questione riguarda principalmente la gestione del traffico e la tutela dell’area protetta, coinvolgendo diverse parti interessate.

Un’ordinanza scatena la polemica perché limita l’accesso veicolare alla via delle Morette, unico collegamento pubblico alla Riserva Naturale del Padule di Fucecchio. Il Consiglio Direttivo di Italia Nostra solleva il problema. "Il provvedimento, in vigore nei mesi primaverili e nei giorni di maggiore affluenza, impedisce di fatto a molti cittadini – in particolare anziani, famiglie e persone con difficoltà motorie – di raggiungere l’area protetta, costringendoli a percorrere a piedi oltre sei chilometri tra andata e ritorno – si legge in una nota –. Pur riconoscendo l’importanza di ridurre l’impatto del traffico e di tutelare un ambiente di...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Padule e il nodo via delle Morette. Ordinanza scatena una polemica: "Limitazioni alla Riserva Naturale" Notizie correlate Si apre la stagione di eventi alla Riserva naturale del Cornino, il via con un'escursioneDa un lato il trentennale di fondazione del sito protetto, dall’altro il cinquantesimo anniversario del terremoto del 1976. Picnic alla Riserva Naturale Statale del Litorale RomanoUn picnic per festeggiare i 30 anni dalla istituzione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano che tutela gran parte del territorio del... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il Padule e il nodo via delle Morette. Ordinanza scatena una polemica: Limitazioni alla Riserva Naturale; Sia garantita l'accessibilità del Padule di Fucecchio, il Wwf Toscana solidale con Legambiente; Padule, accessi limitati: proteste di Italia Nostra. Padule Fucecchio, via delle Morette chiusa: Provvedimento penalizzante per la fruizione pubblica della riservaEsprimiamo forte preoccupazione per gli effetti dell’ordinanza emanata dal Comune di Larciano che limita l’accesso veicolare alla via delle Morette, ... gonews.it Padule inaccessibile: Ordinanza da rivedereIl Wwf si schiera con Legambiente contro la chiusura di via delle Morette Il Comune attivi un servizio di navette, la riserva naturale resti fruibile. lanazione.it PASSEGGIATA A CAVALLO – RISERVA NATURALE LE CESINE Vernole – lungo la litoranea di San Cataldo - 50 minuti Vivi un’esperienza unica immerso nella natura selvaggia del Salento! Scopri di più qui https://esperienze.salento.it/r - facebook.com facebook Quando il sole scende sulla Riserva Naturale Valle Cavanata, la natura regala uno spettacolo che lascia senza fiato. © Claudia Zanini x.com