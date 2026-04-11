Il futuro del Tempio della velocità Un nuovo look per la Formula 1 Via libera al piano da 40 milioni

Nel consiglio comunale è stato approvato un piano da 40 milioni di euro per rinnovare il circuito di Formula 1. Sono state firmate le autorizzazioni necessarie per realizzare i lavori, che prevedono interventi strutturali e di sicurezza. L’obiettivo è aggiornare le strutture e migliorare gli standard di sicurezza, senza modificare l’impianto di base. La decisione è stata condivisa da tutte le parti coinvolte nel progetto.

Le firme più attese per il futuro del Tempio della velocità. In consiglio comunale è arrivato il via libera ai tre interventi più delicati del piano di ammodernamento dell’ Autodromo di Monza, un passaggio tecnico decisivo per il circuito inaugurato nel 1922 e oggi al centro di un secondo lotto di investimenti che ammonta a 40 milioni. La votazione ha registrato un consenso quasi unanime - con l’unica eccezione del consigliere di Civicamente Paolo Piffer - e ha autorizzato le opere che necessitano di permessi di costruire in deroga al Piano di governo del territorio (Pgt). Un atto formale, ma imprescindibile, per completare il secondo lotto di lavori legato al rinnovo del contratto con la Formula 1, gestita da Liberty Media, ottenuto dal 2026 al 2031. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il futuro del Tempio della velocità. Un nuovo look per la Formula 1. Via libera al piano da 40 milioni Leggi anche: Investimento di 40 milioni. Ecco i cinque progetti che cambieranno volto al Tempio della velocità Leggi anche: Mandello, via libera al nuovo centro della Canottieri Moto Guzzi: investimento da 2,3 milioni Waiting for my widowhood I’m a mystic master who saved the tycoon! Now, his billions are mine! Temi più discussi: Il futuro del Tempio della velocità. Un nuovo look per la Formula 1. Via libera al piano da 40 milioni; La terza edizione di Idee per il futuro, nel cuore di Roma; Nasce a Lecce il tempio della pace dove le fedi si incontrano; Goodwood Festival of Speed 2026: Il tempio della velocità (9-12 luglio). Il futuro del Tempio della velocità. Un nuovo look per la Formula 1. Via libera al piano da 40 milioniDalla realizzazione dell’hospitality all’ultimo piano della palazzina box a sala stampa e direzione gara. Il consiglio comunale approva i tre delicati interventi che necessitavano di permessi in derog ... msn.com Lecce, nasce il Tempio della Pace: un laboratorio permanente di dialogo interreligioso nel cuore del centro storicoIl progetto prevede inoltre una rete di attività collaterali: il Primo Forum Interreligioso del Tempio della Pace, il programma Tempio della Pace nelle scuole, un Festival della Pace, oltre a ... giornaledipuglia.com Il tempio della Concordia è un tempio greco dell'antica città di Akragas sito nella splendida Valle dei Templi di Agrigento. Foto di Alessandro Martines #viaggiainsiemeanoi #sicilia #fblifestyle - facebook.com facebook