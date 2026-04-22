Sono stati annunciati i nuovi programmi per i licei, con alcune modifiche significative. La Geostoria non sarà più presente tra le materie, mentre l’introduzione dell’intelligenza artificiale mira a riflettere le trasformazioni tecnologiche. Verrà inoltre dato maggiore spazio alla lettura, coinvolgendo gli studenti nel processo di aggiornamento. Si tratta di un intervento che cambia l’approccio didattico, interessando sia le discipline sia il rapporto tra scuola e società.

Non una semplice revisione di programmi scolastici, ma un ripensamento strutturale della funzione formativa del Liceo, del rapporto tra discipline e tra scuola e società. Così in una nota il ministero dell’Istruzione e del Merito definisce le nuove Indicazioni Nazionali per i Licei. Con il testo licenziato dalla commissione ministeriale e da oggi offerto alla consultazione pubblica e ai diversi stakeholders, si legge in una nota del Mim, l’Italia compie un passo significativo nella ridefinizione del secondo ciclo di istruzione. Si tratta di nuove Indicazioni Nazionali per i Licei fortemente volute dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Licei, ecco i nuovi programmi: scompare la Geostoria, entra l’IA, rilancio della lettura. Coinvolti gli studenti per la prima volta

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