Scritte minacciose a Bologna | nel mirino Meloni e Lepore

A Bologna sono state scritte minacciose che prendono di mira figure politiche nazionali e locali. Le scritte sono state trovate in diverse zone della città e hanno suscitato preoccupazione tra cittadini e autorità. La polizia ha avviato indagini per identificare gli autori e accertare le motivazioni dietro le intimidazioni. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli sui contenuti delle scritte.

Nuove scritte minacciose sono apparse a Bologna, riaccendendo l’attenzione sul tema della sicurezza e delle tensioni politiche in città. Nel mirino ci sono la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il sindaco Matteo Lepore e due assessori della giunta comunale. Le scritte sono state rinvenute in via Beolco, nel quartiere San Donato-San Vitale, e presentano contenuti esplicitamente minacciosi accompagnati da simboli riconducibili all’area anarchica. Su una delle pareti è comparsa la scritta “Meloni appesa”, affiancata dal disegno di un cappio. Accanto, un altro messaggio prende di mira esponenti dell’amministrazione comunale: “Ara, Madrid, Lepore lx primx della lista”, con riferimento agli assessori Daniele Ara e Matilde Madrid. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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