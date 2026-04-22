Screening sanitari | 400 minori stranieri non accompagnati seguiti grazie al progetto Nuove prospettive

Da genovatoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel quadro del progetto “Nuove prospettive: il modello Genova tra interazione e cura”, sono stati seguiti 400 minori stranieri non accompagnati, principalmente provenienti dall’Egitto. Questi giovani sono stati coinvolti in screening sanitari e servizi socio-sanitari presso un ambulatorio dedicato. L’intervento si concentra sulla presa in carico di questa categoria di minori, offrendo loro assistenza e supporto attraverso un percorso strutturato.

Sono 400 i minori stranieri non accompagnati (msna), prevalentemente di origine egiziana, presi in carico dall’ambulatorio di screening sanitario e sociosanitario nell'ambito del progetto “Nuove prospettive: il modello Genova tra interazione e cura”. Per 58 minori, inoltre, si è resa necessaria.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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