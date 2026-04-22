Screening sanitari | 400 minori stranieri non accompagnati seguiti grazie al progetto Nuove prospettive

Nel quadro del progetto “Nuove prospettive: il modello Genova tra interazione e cura”, sono stati seguiti 400 minori stranieri non accompagnati, principalmente provenienti dall’Egitto. Questi giovani sono stati coinvolti in screening sanitari e servizi socio-sanitari presso un ambulatorio dedicato. L’intervento si concentra sulla presa in carico di questa categoria di minori, offrendo loro assistenza e supporto attraverso un percorso strutturato.

Sono 400 i minori stranieri non accompagnati (msna), prevalentemente di origine egiziana, presi in carico dall’ambulatorio di screening sanitario e sociosanitario nell'ambito del progetto “Nuove prospettive: il modello Genova tra interazione e cura”. Per 58 minori, inoltre, si è resa necessaria.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Minori stranieri non accompagnati, la Svizzera al fianco di Italia e Unhcr Minori stranieri non accompagnati: tutele in crescitaIn Piemonte le tutele volontarie superano quelle istituzionali per i minori stranieri non accompagnati Nel 2025, per la prima volta, in Piemonte le... Una raccolta di contenuti Comune Genova, 400 minori stranieri non accompagnati in carico ambulatorio screeningSono 400 i minori non accompagnati prevalentemente di nazionalità egiziana presi in carico dall'ambulatorio di screening sanitario e sociosanitario dall'avvio dell'attività. (ANSA) ... ansa.it Minori stranieri non accompagnati, 400 presi in carico a Genova: rafforzato lo screening sanitario e socialeAttivato anche un percorso sociosanitario per 58 ragazzi: coinvolti Comune, Asl3 e Anci nel programma finanziato dal fondo Fami ... lavocedigenova.it