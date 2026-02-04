Scossa di terremoto in Italia la terra ha tremato di colpo | tanta paura

Una scossa di terremoto ha scosso l’entroterra di Reggio Calabria nella tarda serata di martedì 3 febbraio 2026. Le persone sono uscite di casa spaventate, molti si sono radunate per strada. Al momento non ci sono notizie di danni gravi o feriti, ma l’evento ha lasciato tutti in allerta. La protezione civile sta monitorando la situazione e invita alla calma.

Nella tarda serata di martedì 3 febbraio 2026 una scossa di terremoto è stata registrata nell' entroterra della provincia di Reggio Calabria. L'evento, di magnitudo ML 2.8, non ha causato danni a persone o cose secondo le prime verifiche disponibili. I dati provengono dalla Sala Sismica dell'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) di Roma, che ha localizzato e classificato il fenomeno attraverso la rete di monitoraggio nazionale. La scossa è avvenuta con orario puntuale alle 23:08:59 ed è stata avvertita lievemente in alcune aree vicine, soprattutto nei centri più prossimi alla zona epicentrale.

