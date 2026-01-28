Un uomo aggredito al Villaggio Trieste | trovato privo di sensi riverso a terra

Questa mattina un uomo è stato trovato privo di sensi nel quartiere Villaggio Trieste di Latina. È stato soccorso dai passanti e portato in ospedale con lesioni e fratture al volto. Le forze dell’ordine stanno cercando di capire cosa sia successo e chi sia l’aggressore.

L'episodio risale alla notte tra lunedì e martedì. I passanti hanno allertato i soccorsi e la vittima è stata trasportata all'ospedale Santa Maria Goretti. Al momento dei soccorsi, nelle prime ore della mattinata di ieri, era priva di sensi e presentava tutti i segni di un violento pestaggio. In ospedale la prognosi è stata di 30 giorni. L'aggressione è avvenuta in una zona non nuova a episodi del genere, in cui sono frequenti anche problemi legati allo spaccio e al degrado. Proprio in questo ambito potrebbero infatti concentrarsi le indagini dei carabinieri. Pestato con bottiglie e spranghe fino a perdere i sensi.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Approfondimenti su Villaggio Trieste

Un uomo di 43 anni, residente ad Aprilia, è stato trovato privo di sensi nel parcheggio di un complesso di edilizia popolare alla periferia di Latina.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Villaggio Trieste

Argomenti discussi: Aggredito in strada, uomo soccorso da passanti: Aveva il viso tumefatto e perdeva sangue dalla bocca; Spray al peperoncino in sala giochi, paura nella notte: un uomo aggredito in pieno centro; Aggredito e accoltellato per strada a Milano, grave un ragazzo; Ragazzino aggredito, buttato a terra e rapinato.

Aggrediscono un 54enne con pugni al volto, al naso e alla testa e gli portano via i soldi: in tre davanti al GupAvezzano - È stata fissata per il 3 febbraio 2026 l’udienza preliminare davanti al Tribunale di Avezzano per due uomini e una donna accusati di una violenta rapina ai danni di un uomo di 54 anni ... terremarsicane.it

Mamma uccisa davanti al figlio a Nizza, arrestato un uomo già accusato di aver aggredito la ex compagnaUn uomo di 45 anni è stato arrestato con l'accusa di essere l'assassino di Lizabete, la 24enne uccisa a Nizza davanti al figlio di 6 anni ... virgilio.it

SAVE THE DATE: La Fiamma Olimpica arriva a Trieste! Il 23 Gennaio, Piazza Unità d’Italia si illumina con i colori di Milano Cortina 2026. #Bliz ti aspetta nel cuore del Villaggio della Fiamma per un evento irripetibile tra sport, emozione e l'eccellenza del desi facebook