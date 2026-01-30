Centenario di Confindustria | omaggio al concerto di Sant’agata con Andrea Griminelli
Questa sera a Piazza Duomo si tiene il concerto di Sant’Agata, in occasione del centenario di Confindustria. L’evento inizia alle 19,30 e vede la partecipazione speciale del maestro Andrea Griminelli, uno dei flautisti più noti al mondo. Un’occasione per celebrare un secolo di attività con musica di alto livello.
L’esibizione del flautista offerta da Confindustria Catania nell’ambito delll'evento musicale agatino, inaugura il programma previsto nel corso del 2026 per celebrare i 100 anni dell’associazione In occasione del centenario di Confindustria, il concerto di Sant’Agata del 3 febbraio, che si svolgerà a Piazza Duomo dalle 19,30, si arricchisce della partecipazione straordinaria del maestro Andrea Griminelli, tra i flautisti più autorevoli della scena internazionale. Un artista dalla carriera eclettica, con una discografia che attraversa il grande repertorio classico – da Mozart a Bach e Vivaldi – fino alle celebri colonne sonore del cinema italiano.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Approfondimenti su SantAgata Confindustria
Concerto in onore di Sant’Agata: il Teatro Massimo Bellini rinnova l’omaggio all'illustre Patrona della città Catania
Questa sera il Teatro Massimo Bellini torna a celebrare Sant’Agata con un concerto speciale.
"Viv’Agata – Immagini, Suoni, Parole" all’Antica Galleria Bonfirraro l’omaggio poliedrico a Sant’Agata
Ultime notizie su SantAgata Confindustria
Omaggio a Luciano Berio in Sala Dante per il centenario della nascitaCon ‘Berio 100: Tracce di Futuro’ si celebrerà domani il centenario della nascita di uno dei più grandi compositori del Novecento. Lo spettacolo, in programma alle 21 in Sala Dante con ingresso libero ... lanazione.it
Centenario Confindustria Catania: omaggio al concerto di Sant’Agata con Andrea Griminelli Oggi a Palazzo degli Elefanti, durante la conferenza stampa di presentazione delle iniziative per i festeggiamenti di Sant’Agata, Cristina Busi, presidente di Confindust - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.