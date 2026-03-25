Scontro tra due auto sulla Follonata tre feriti
Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale Follonata, nel comune di Manciano, in direzione Saturnia. L’incidente ha coinvolto due auto e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco volontari di Sorano. I soccorritori hanno prestato assistenza ai feriti sul posto.
MANCIANO Scontro fra due auto: tre feriti. I vigili del fuoco volontari di Sorano sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale Follonata, nel comune di Manciano, in direzione Saturnia, che ha coinvolto due autovetture. A bordo di uno dei due mezzi viaggiavano due giovani: la passeggera è stata soccorsa e trasportata all’ospedale di Grosseto con elisoccorso mentre l’altro occupante, il conducente, ha riportato ferite lievi. Il conducente dell’altra vettura, ha riportato lievi ferite ed è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Grosseto per gli accertamenti del caso. Tutti gli occupanti dei veicoli sono riusciti a uscire autonomamente prima dell’arrivo dei soccorsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Articoli correlati
Incidente sulla Pontina, scontro fra quattro auto: tre feriti, tra cui due bambiniIl sinistro si è verificato all'altezza del territorio di Latina, al chilometro 78.
Scontro tra due auto a Barbeano: tre feritiTre persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente stradale avvenuto a Spilimbergo, nella frazione di Barbeano.
Contenuti utili per approfondire Scontro tra due auto sulla Follonata...
Temi più discussi: Incidente sul raccordo, scontro tra due auto: un uomo in gravi condizioni; Incidente a Torino San Paolo: scontro tra due auto e danni anche a una vettura parcheggiata, un ferito in ospedale; Scontro frontale tra due auto: due feriti; Incidente tra due auto a Montesilvano: una finisce sul marciapiede e investe una donna.
Scontro tra due auto a Mariano del Friuli, feriti una donna e un minoreRimasti bloccati nell'auto sulla quale viaggiavano, finita contro il muro di recinzione di una abitazione, sono stati estratti dall'abitacolo dai Vigili del fuoco ... rainews.it
Scontro tra due auto e una moto, muore ventenneIncidente stradale mortale questa mattina a Cesena: un giovane di circa 20 anni, in sella a una moto, è morto in uno scontro avvenuto attorno alle 9 lungo via Calcinaro. Coinvolte due vetture e la mot ... rainews.it
“Io quando esco da qui ho una carriera, amici e dei figli. Lei è sola” Duro scontro in diretta al Grande Fratello Vip tra Dario Cassini e Antonella Elia - facebook.com facebook
Oggi ospite di Davide Parenzo abbiamo parlato del risultato referendario e non solo. Siamo bloccati in uno sterile scontro continuo. Ma il punto è un altro: costruire un’alternativa seria. Per chi non si rassegna a un Paese fermo. Per chi vuole una sanità che fun x.com