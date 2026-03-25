scontro tra due auto sulla follonata tre feriti

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale Follonata, nel comune di Manciano, in direzione Saturnia. L’incidente ha coinvolto due auto e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco volontari di Sorano. I soccorritori hanno prestato assistenza ai feriti sul posto.

MANCIANO Scontro fra due auto: tre feriti. I vigili del fuoco volontari di Sorano sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale Follonata, nel comune di Manciano, in direzione Saturnia, che ha coinvolto due autovetture. A bordo di uno dei due mezzi viaggiavano due giovani: la passeggera è stata soccorsa e trasportata all’ospedale di Grosseto con elisoccorso mentre l’altro occupante, il conducente, ha riportato ferite lievi. Il conducente dell’altra vettura, ha riportato lievi ferite ed è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Grosseto per gli accertamenti del caso. Tutti gli occupanti dei veicoli sono riusciti a uscire autonomamente prima dell’arrivo dei soccorsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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