mediterra nuovo data center in europa alimentato con energia pulita

Un nuovo data center chiamato Mediterra è stato inaugurato in Spagna, rappresentando un passo importante nell’ampliamento delle infrastrutture digitali nel Sud Europa. La struttura utilizza esclusivamente energia pulita per il suo funzionamento. Questa iniziativa rafforza la presenza di Mediterra nel mercato europeo e contribuisce allo sviluppo delle reti di dati nella regione.

L’arrivo di Mediterra Datacenters nel mercato spagnolo segna una nuova fase dell’espansione infrastrutturale digitale nel Sud Europa. L’azienda italiana ha finalizzato l’acquisizione di un’area nel cuore produttivo della Catalogna per sviluppare un data center di ultima generazione, alimentato al 100?% da energia rinnovabile. L’infrastruttura avrà una capacità di 8?MW su una superficie di circa 9.700?mq, con un progetto che permetterà ampliamenti e un’efficiente gestione energetica man mano che la domanda crescerà. Questo annuncio arriva in un momento in cui la domanda di servizi digitali, cloud, intelligenza artificiale e HPC (computing ad alte prestazioni, nds) sta crescendo con ritmi sostenuti in tutta Europa, e la Spagna si sta affermando come uno dei mercati più dinamici per la costruzione di data center. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

