Nuova Gamec è scontro in consiglio comunale | Poca trasparenza No gran lavoro

Nel consiglio comunale di Bergamo è scoppiato un acceso scontro sulla nuova Gamec. La discussione si è acceso dopo che si è reso evidente il problema del cantiere, ormai fermo da mesi a causa della risoluzione del contratto con l’impresa Manelli Impresa Srl, avvenuta a dicembre 2025 per ritardi e inadempienze. La maggioranza difende il lavoro fatto, mentre l’opposizione chiede più trasparenza e chiarimenti sulla gestione dei lavori. La tensione si fa sentire, nessuno sembra disposto a fare passi indietro.

Bergamo. In consiglio comunale si è acceso lo scontro sulla nuova Gamec. Al centro di un’accesa dialettica tra maggioranza e minoranza, nella seduta di giovedì 29 gennaio, c’è stata la situazione del cantiere dopo che si è resa necessaria la risoluzione del contratto con l’impresa appaltatrice, Manelli Impresa Srl, avvenuta a dicembre 2025 per gravi ritardi e inadempienze. Il Comune di Bergamo ha avviato le procedure per affidare i lavori a un nuovo soggetto, con l’obiettivo di ripartire nel minor tempo possibile. La consigliera Ida Tentorio ha attaccato: “La nuova Gamec costituisce una delle opere più rilevanti ed è stata presentata dall’amministrazione comunale come un fiore all’occhiello, un progetto strategico per l’immagine e lo sviluppo della nostra città.🔗 Leggi su Bergamonews.it

