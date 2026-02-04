Usa-Iran saltano i colloqui sul nucleare Casa Bianca minaccia | Trump ha un’altra opzione | il ricorso alla forza militare

La giornata si apre con una notizia che scuote la diplomazia internazionale. I colloqui sul nucleare tra Stati Uniti e Iran, previsti per domani a Mascate, sono stati improvvisamente cancellati. La Casa Bianca avverte: se le trattative falliscono, l’amministrazione Trump ha pronta un’altra strada, quella della forza militare. La tensione cresce, e il mondo guarda con preoccupazione agli sviluppi di questa crisi.

Roma, 4 febbraio 2026 – Saltano i colloqui sul nucleare tra Usa e Iran, previsto per domani nella capitale dell'Oman, Mascate. Teheran si sarebbe sfilata dagli accordi, mentre secondo altre fonti gli americani avrebbero rifiutato la richiesta degli iraniani di spostare i colloqui da Istanbul a Mascate. Nel mezzo c'è un sospetto: "posizioni troppo distanti", i colloqui si avviano verso il fallimento. Ma gli Stati Uniti incalzano: "Vogliamo trovare un accordo molto velocemente o qualcuno inizierà a esplorare anche altre opzioni ", ha affermato un alto funzionario Usa ad Axios, alludendo alle ripetute minacce di intervento militare da parte di Trump.

